بعد سنوات من الشهرة... الكشف عن الاسم "براد بيت" الحقيقي

براد بيت
الوكيل الإخباري-   كشف معجبون أن الاسم الحقيقي للنجم العالمي براد بيت هو ويليام برادلي بيت، وليس "براد" فقط كما يعرفه الجمهور.

واعتمد بيت اسمه الأوسط منذ بداياته الفنية لتسهيل النطق وبناء هوية فنية واضحة، وهي خطوة شائعة بين النجوم. وأثار الكشف تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، خاصة بعد تداول قصة عام 2018 حين قدم نفسه باسم "ويليام" خلال لقاء عابر، ما فاجأ من تواصل معهم.


ويُعد بيت من بين العديد من النجوم الذين يعتمدون أسماء فنية مختلفة لأسباب مهنية وتسويقية، ما يضيف بعدًا جديدًا لصورة النجم لدى جمهوره.

 

