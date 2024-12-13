بعد سنوات من تأييد الأسد .. دريد لحام يوجه رسالة للشعب السوري - فيديو

وقال لحام -الذي عرف تأييده للرئيس السابق بشار الأسد- في الفيديو الذي شاركه عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة".
وأضاف الفنان السوري: "لحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى إيد واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا".
وقد تضمن الفيديو أيضا لقطات من مسرحية "كاسك يا وطن"، التي قدمها دريد لحام في عام 1978 وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.
وتأتي هذه الرسالة من دريد لحام في وقت تشهد سوريا تطورات كبيرة على الصعيد السياسي والعسكري، بعد أن قادت "هيئة تحرير الشام" فصائل مسلحة خلال الأسابيع الأخيرة في حملة مباغتة، وحققت تقدما كبيرا بالمدن السورية في ظل انسحاب الجيش.
ومع وصول الفصائل إلى دمشق مطلع الأسبوع، غادر بشار الأسد البلاد إلى موسكو.
بعد سنوات من تأييد الأسد .. الفنان دريد لحام يوجه رسالة للشعب السوري #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/pcbUkJEaG9— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 13, 2024
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
سامر المصري يتحدث عن تهديدات "المساج وصيدنايا" بسوريا
-
فنان سوري شهير: كنت مطلوب من المخابرات السورية وحرموني من تجديد الجواز
-
فنان شهير يكشف عن كواليس لقاء مع بشار الأسد (فيديو)
-
"إنستغرام" يضع أحمد حلمي في ورطة مع الفنانين
-
حفلات ديسمبر.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد في دبي
-
أزمة زينة واحمد عز الى الواجهة من جديد
-
جمال سليمان يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا
-
بتهمة سرقة مجوهرات زوجة مخرج مصري... الحكم على شخصية معروفة بالحبس