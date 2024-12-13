 
السبت 2024-12-14 12:19 ص
 

بعد سنوات من تأييد الأسد .. دريد لحام يوجه رسالة للشعب السوري - فيديو

لقطة من الفيديو الذي نشره الفنان دريد لحام
لقطة من الفيديو الذي نشره الفنان دريد لحام
الجمعة، 13-12-2024 09:45 م
الوكيل الإخباري-   بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد، نشر الفنان السوري دريد لحام فيديو يدعو من خلاله السوريين إلى الوحدة والحفاظ على الوطن.اضافة اعلان


وقال لحام -الذي عرف تأييده للرئيس السابق بشار الأسد- في الفيديو الذي شاركه عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة".

وأضاف الفنان السوري: "لحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى إيد واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا".

وقد تضمن الفيديو أيضا لقطات من مسرحية "كاسك يا وطن"، التي قدمها دريد لحام في عام 1978 وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

 وتأتي هذه الرسالة من دريد لحام في وقت تشهد سوريا تطورات كبيرة على الصعيد السياسي والعسكري، بعد أن قادت "هيئة تحرير الشام" فصائل مسلحة خلال الأسابيع الأخيرة في حملة مباغتة، وحققت تقدما كبيرا بالمدن السورية في ظل انسحاب الجيش.

ومع وصول الفصائل إلى دمشق مطلع الأسبوع، غادر بشار الأسد البلاد إلى موسكو.


سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

عربي ودولي تركيا: أقنعنا روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا لدعم الأسد

بشار الأسد

عربي ودولي تفاصيل تكشف لأول مرة عن الخطة المُحكمة لإسقاط الأسد

الفنان سامي المصري

فن ومشاهير سامر المصري يتحدث عن تهديدات "المساج وصيدنايا" بسوريا

مبنى الكرملين

عربي ودولي الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام دائم في أوكرانيا

حبوب الكبتاجون - ارشيفية

عربي ودولي مصانع الكبتاغون على مرأى الجميع بعد انهيار نظام الأسد

جانب من الزيارة

شؤون برلمانية كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين

لقطة من الفيديو الذي نشره الفنان دريد لحام

فن ومشاهير بعد سنوات من تأييد الأسد .. دريد لحام يوجه رسالة للشعب السوري - فيديو



 




الأكثر مشاهدة