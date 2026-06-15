بعد شائعات الانفصال.. ظهور مفاجئ يعيد التساؤلات لفنانة شهيرة - صورة

ورصد المصورون الثنائي خلال وجودهما في المطار، حيث بدت ألاسيا متحفظة وتجنبت الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.
وكانت علاقة ألاسيا وأليشيك قد بدأت قبل نحو عامين، أثناء تعاونهما في مسرحية «هل ينتهي الحب؟»، قبل أن تتحول الشراكة الفنية إلى علاقة عاطفية حظيت باهتمام واسع.
ورغم الشائعات السابقة حول انفصالهما النهائي، فإن ظهورهما الأخير معاً أعاد التكهنات بشأن منحهما علاقتهما فرصة جديدة.
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