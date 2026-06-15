بعد شائعات الانفصال.. ظهور مفاجئ يعيد التساؤلات لفنانة شهيرة - صورة

الوكيل الإخباري- عادت الممثلة التركية إفريم ألاسيا إلى دائرة الاهتمام، بعد ظهورها برفقة الممثل كرم أليشيك في المطار، في أول إطلالة مشتركة لهما عقب الأنباء المتداولة بشأن استئناف علاقتهما العاطفية بعد فترة من الانفصال.

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ورصد المصورون الثنائي خلال وجودهما في المطار، حيث بدت ألاسيا متحفظة وتجنبت الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.



وكانت علاقة ألاسيا وأليشيك قد بدأت قبل نحو عامين، أثناء تعاونهما في مسرحية «هل ينتهي الحب؟»، قبل أن تتحول الشراكة الفنية إلى علاقة عاطفية حظيت باهتمام واسع.



ورغم الشائعات السابقة حول انفصالهما النهائي، فإن ظهورهما الأخير معاً أعاد التكهنات بشأن منحهما علاقتهما فرصة جديدة.