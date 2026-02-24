بعد شائعات تدهور حالتها الصحية... صباح الجزائري تنشر صورة جديدة لها

وقالت الجزائري تعليقاً على الصورة: "عيد ميلاد توت القلب".
وكانت ترف التقي إبنة الممثلة السوريّة القديرة، هاجمت قبل أيّام مثيري الشائعات التي طالت والدتها، وأكّدت أنّها غير صحيحة.
-
أخبار متعلقة
-
الموت يفجع الفنانة المصرية زينة
-
ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل
-
للمرّة الثامنة... نقل فنان مصري بشكلٍ عاجل إلى المستشفى
-
مصر.. انتفاضة برلمانية لوقف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش"
-
لدغة تيم حسن تشغل مواقع التواصل.. فكيف علّق؟
-
بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في "إش إش" و"الست موناليزا"
-
تيم حسن يشعل مواقع التواصل بشخصية "جابر"
-
بعد عرض حلقتها.. فنانة مشهورة ستقاضي رامز جلال - صورة