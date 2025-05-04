بعد شائعات تدهور صحته.. لبلبة تفجر مفاجأة عن عادل إمام

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية لبلبة عن جديد الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام، في ظل ما يتم تداوله من أخبار عن تدهور حالته الصحية.

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وخلال حضورها ندوة تكريمها، يوم السبت، في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تطرقت لبلبة إلى زميلها عادل إمام، والكم الكبير من الأعمال الفنية التي شاركا معًا في بطولتها.



حيث شاركا معًا في 14 عملًا فنيًا، اكتشفت من خلالها حرصه على الدقة والإتقان في كل تفصيلة من تفاصيل العمل، مؤكدة أن العمل معه يمنح الجميع شعورًا بالطمأنينة.



كما أكدت أن عادل إمام لم يكن يحسد أحدًا من زملائه، ولم يشعر بالغيرة منهم، بل كان يشجع الجميع، وهو ما شعرت به على المستوى الشخصي.



وعبرت لبلبة عن غضبها مما يتم تداوله من شائعات حول صحة عادل إمام، وما قيل عن نقله إلى العناية المركزة، وهو أمر غير صحيح، وقد تسبب في استيائها.

وكشفت لبلبة عن مفاجأة يتم التحضير لها خلال شهر مايو الجاري، بعد أن تلقت اتصالًا من الزعيم عادل إمام، دعاها فيه للاحتفال بعيد ميلاده في 17 مايو، وهو ما يتم الاستعداد له حاليًا.



صاحبة فيلم "عصابة حمادة وتوتو" أكدت أن صحة عادل إمام، شريكها في بطولة الفيلم، جيدة للغاية، وأنها على تواصل دائم معه، خلافًا لما يُتداول، واعتبرت تلك الشائعات مؤذية لهما.