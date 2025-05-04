بعد شائعات تدهور صحته.. لبلبة تفجر مفاجأة عن عادل إمام

وخلال حضورها ندوة تكريمها، يوم السبت، في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تطرقت لبلبة إلى زميلها عادل إمام، والكم الكبير من الأعمال الفنية التي شاركا معًا في بطولتها.
حيث شاركا معًا في 14 عملًا فنيًا، اكتشفت من خلالها حرصه على الدقة والإتقان في كل تفصيلة من تفاصيل العمل، مؤكدة أن العمل معه يمنح الجميع شعورًا بالطمأنينة.
كما أكدت أن عادل إمام لم يكن يحسد أحدًا من زملائه، ولم يشعر بالغيرة منهم، بل كان يشجع الجميع، وهو ما شعرت به على المستوى الشخصي.
وعبرت لبلبة عن غضبها مما يتم تداوله من شائعات حول صحة عادل إمام، وما قيل عن نقله إلى العناية المركزة، وهو أمر غير صحيح، وقد تسبب في استيائها.
صاحبة فيلم "عصابة حمادة وتوتو" أكدت أن صحة عادل إمام، شريكها في بطولة الفيلم، جيدة للغاية، وأنها على تواصل دائم معه، خلافًا لما يُتداول، واعتبرت تلك الشائعات مؤذية لهما.
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