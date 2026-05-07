بعد صدور حكم البراءة.. هذا أول تعليق من فضل شاكر

الوكيل الإخباري- صدر أمس الأربعاء حكم قضائي ببراءة الفنان فضل شاكر في إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات في بيروت.





وفي أعقاب الحكم، أكدت محامية شاكر، أماتا مبارك أن الأخير يتابع باهتمام رسائل الدعم التي تصله من جمهوره، مشيرة إلى أنه بعث برسالة محبة وامتنان لكل من وقف إلى جانبه طوال الفترة الماضية.



وتابعت مبارك ان شاكر يشعر بتقدير كبير تجاه جمهوره، وإن هذا الدعم يمنحه دافعًا قويًا للاستمرار وتجاوز المرحلة الحالية، آملة في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجات جديدة على المستوى القضائي.









