الخميس 2026-05-21 11:55 ص

بعد صدور قرار بحبسه... خطوة لافتة من شيرين عبد الوهاب تجاه شقيقها

الخميس، 21-05-2026 10:37 ص
الوكيل الإخباري-   تنازلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن القضايا المرفوعة ضد شقيقها، والتي صدر فيها حكم بالحبس لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي عليها.اضافة اعلان


وبحسب مصادر، جاء قرار التنازل بعد التوصل إلى تسوية عائلية داخل الأسرة، حيث فضّلت شيرين إنهاء الخلاف وإغلاق ملف القضية بشكل نهائي، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات العائلية بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن الخطوة جاءت رغبةً من شيرين في وقف التصعيد القانوني، بعد التوصل إلى تفاهمات ودية أنهت النزاع القائم، وسط ترحيب من مقربين اعتبروا القرار خطوة نحو عودة الهدوء داخل العائلة.
 
 


