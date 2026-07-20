بعد صورة موسكو.. سلاف فواخرجي ترد - صورة

وجاءت الصورة بعد تداول صورة مفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي زُعم أنها تُظهرها في أحد مقاهي موسكو برفقة ماهر الأسد.
وأرفقت فواخرجي الصورة بتعليق قالت فيه: "نعمة كبيرة... الله يديمها ويحفظ كل الناس وعائلاتهم وأحبابهم"، كما أشارت إلى وجودها في "مصر المحروسة"، في رسالة تؤكد مكان إقامتها الحالي وتنفي الشائعات المتداولة.
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