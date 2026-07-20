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بعد صورة موسكو.. سلاف فواخرجي ترد - صورة

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سلاف فواخرجي
 
الإثنين، 20-07-2026 08:05 ص

الوكيل الإخباري-   شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها صورة عائلية جديدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مع زوجها الفنان السوري وائل رمضان ونجليهما حمزة وعلي خلال وجودهم في القاهرة.

وجاءت الصورة بعد تداول صورة مفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي زُعم أنها تُظهرها في أحد مقاهي موسكو برفقة ماهر الأسد.

وأرفقت فواخرجي الصورة بتعليق قالت فيه: "نعمة كبيرة... الله يديمها ويحفظ كل الناس وعائلاتهم وأحبابهم"، كما أشارت إلى وجودها في "مصر المحروسة"، في رسالة تؤكد مكان إقامتها الحالي وتنفي الشائعات المتداولة.

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