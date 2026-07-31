الجمعة 2026-07-31 02:27 ص

بعد عام من التكتم... ممثلان شهيران يعلنان انفصالهما رسمياً

فنون ومشاهير بعد عام من التكتم... ممثلان شهيران يعلنان انفصالهما رسمياً
تعبيرية
 
الجمعة، 31-07-2026 01:14 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الفنانان المصريان هنادي مهنا وأحمد خالد صالح انفصالهما رسميًا، منهين بذلك الشائعات التي أثيرت حول علاقتهما خلال الفترة الماضية.اضافة اعلان


وكشف الثنائي، في بيان مشترك نشر عبر حسابيهما على منصة "إنستغرام"، أن الطلاق وقع قبل عام كامل، إلا أنهما فضّلا إبقاء الأمر بعيدًا عن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حتى الوقت الحالي.

وجاء في البيان: "بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود، نعلن أن انفصالنا قد تم رسميًا منذ عام. وقد اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء، حتى حان الوقت للإعلان عنها".

وأضافا: "نكن لبعضنا كل الاحترام والتقدير، ونتمنى لكل منا حياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة والرضا، وقدر الله وما شاء فعل".

ويأتي إعلان الانفصال بعد يوم واحد من احتفال هنادي مهنا بعيد ميلادها، لينهي بذلك التكهنات التي رافقت علاقتهما في الآونة الأخيرة.
 
 


gnews

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