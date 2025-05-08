الخميس 2025-05-08 10:30 ص
 

بعد عزلة عامين.. توفيق عبد الحميد مستعد للتمثيل بكرسي متحرك

ابابا
توفيق عبد الحميد
 
الخميس، 08-05-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري-  عاد اسم الفنان المصري توفيق عبد الحميد إلى الواجهة بعد كشفه عن أسباب غيابه الفني، موضحًا أن ظروفه الصحية أجبرته على البقاء في المنزل لعامين، وأنه يحتاج لاستخدام كرسي متحرك عند الخروج، لكنه يتحفظ على الظهور به أمام جمهوره.

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رغم ذلك، أكد عبد الحميد أنه لا يفكر في الاعتزال، بل ينتظر عملاً فنياً حقيقياً يليق بتاريخه ويتناسب مع وضعه الصحي، مشددًا على أن الكرسي المتحرك لن يمنعه من التمثيل إذا كان الدور يستحق.


وفي تصريحاته، عبّر عن فلسفته الفنية، معتبرًا أن الفن رسالة ومتعة داخلية، داعيًا لاحترام عقل الجمهور، مستشهدًا بأعماله الخالدة مثل حديث الصباح والمساء.


وكان آخر ظهور له في مسلسل يوتيرن عام 2022، قبل أن يغيب بسبب ظروفه الصحية، مع تمسكه بالأمل في العودة بعمل يعبّر عن قناعاته الفنية.

 

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