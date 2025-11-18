بعد عقدين من تعاونهما الأول.. أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في فيلم سينمائي جديد

ويعوّل صنّاع الفيلم على المزج بين الحركة والطابع الكوميدي لتقديم تجربة سينمائية ضخمة خلال الفترة المقبلة.
على الصعيد الدرامي، تواصل ياسمين عبدالعزيز التحضير لمسلسل "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في رمضان 2026، ويشاركها بطولته كريم فهمي.
أما أحمد السقا، فيستعد لتصوير فيلم "هيروشيما" بمشاركة نخبة من النجوم، بعد نجاحه في موسم رمضان الماضي عبر الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، ومشاركته السينمائية الأخيرة في فيلم أحمد وأحمد.
