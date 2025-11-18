الثلاثاء 2025-11-18 01:54 م
 

بعد عقدين من تعاونهما الأول.. أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في فيلم سينمائي جديد

أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز
 
الثلاثاء، 18-11-2025 12:26 م

الوكيل الإخباري-   يستعد النجمان أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز لبدء تصوير فيلمهما الجديد "خلي بالك من نفسك" يوم الأربعاء المقبل، في عمل يجمع بين الأكشن والكوميديا، ويعيدهما للتعاون الفني بعد أكثر من 20 عامًا على مسرحية "كده أوكيه" عام 2003. الفيلم من إخراج معتز التوني وبطولة لبلبة ومحمد رضوان ومصطفى أبو سريع، وتأليف شريف الليثي، مع مشاركة عدد من ضيوف الشرف وممثلين أجانب.

ويعوّل صنّاع الفيلم على المزج بين الحركة والطابع الكوميدي لتقديم تجربة سينمائية ضخمة خلال الفترة المقبلة.


على الصعيد الدرامي، تواصل ياسمين عبدالعزيز التحضير لمسلسل "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في رمضان 2026، ويشاركها بطولته كريم فهمي.


أما أحمد السقا، فيستعد لتصوير فيلم "هيروشيما" بمشاركة نخبة من النجوم، بعد نجاحه في موسم رمضان الماضي عبر الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، ومشاركته السينمائية الأخيرة في فيلم أحمد وأحمد.

 

