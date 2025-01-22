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بعد عقد قرانها.. أروى جودة تتصدر ترند محرك البحث 'جوجل' - صور

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أروى جودة
الأربعاء، 22-01-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت الفنانة أروى جودة في أجواء عائلية عن عقد قرانها على خطيبها جون باتيست، رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي الذي أشهر إسلامه من أجلها وأصبح اسمه "آدم".

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وشاركت أروى جودة صورًا من هذه المناسبة السعيدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".


وكانت أروى قد تحدثت في وقت سابق عن قصة الحب التي تجمعها بآدم، مشيرة إلى أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء. وكانت قد لاقت إطلالتها الأخيرة في حفل "جوائز جوي" Joy Awards 2025 إعجابًا كبيرًا، حيث ظهرت بفستان طويل مطرز بالذهبي على السجادة الحمراء، والذي كان مستوحى من الستايل الفرعوني، مما أثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 


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 ET بالعربي

 
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