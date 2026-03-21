بعد علي كلاي.. حسم الجدل حول ارتباط أحمد العوضي بيارا السكري

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن الدوافع وراء شغفه بالطبقة الشعبية، مؤكداً أنه لا يقدم أدواراً غريبة عنه، بل هو واحد من أبناء هذه الطبقة، حيث نشأ وترعرع في حي "





عين شمس" العريق شرق القاهرة.



وقال العوضي في تصريحات لـ "العربية": "أنا منحاز بالفطرة للسواد الأعظم من الجمهور المصري، والفنان الذي يراهن على قصص الصعود والحكايات الشعبية بصدق لا يخسر أبداً، فالشباب يبحثون دائماً عن بطل يمثلهم ويرون أنفسهم في رحلته المليئة بالمتاعب والأحلام".



ورغم ارتباط اسمه باللون الشعبي، أكد العوضي أن هذا لا ينفي تقديره للطبقات الراقية، مفجراً مفاجأة لجمهوره بالتحضير لعمل سينمائي ومسلسل تليفزيوني جديد من فئة المسلسلات القصيرة يجسد فيه شخصية شاب ينتمي لطبقة غنية يواجه أزمات معينة ويتغلب عليها.



وعن أصداء نجاح "علي كلاي"، أوضح العوضي أن تفاعل الشارع المصري كان الشاهد الأكبر على جودة العمل، قائلاً: " إن النجاح الحقيقي هو أن يحفظ الجمهور اسم البطل ويردده، وهو ما حدث مع علي كلاي وكما حدث سابقاً مع عرب السويركي في مسلسلي "حق عرب" و"فهد البطل".



وعلى صعيد حياته الشخصية، حسم العوضي الجدل المثار حول ارتباطه بالفنانة يارا السكري، نافياً تلك الشائعات جملة وتفصيلاً.



وأوضح أن الجمهور ربما صدق قصة الحب التي جمعتهما ضمن أحداث المسلسل وتمنى تحولها لواقع، وهو ما يعكس نجاح الثنائي كفريق عمل ليس أكثر.









