بعد عودتها إلى مصر.. فنانة مصرية تتلقى خبر وفاة والدها

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الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة المصرية دينا الوديدي وفاة والدها، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. اضافة اعلان





وطلبت الوديدي من جمهورها الدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، موضحة أنها علمت بدخوله العناية المركزة فور عودتها إلى مصر، قبل أن تتلقى خبر وفاته اليوم.



وأشارت إلى أن الوعكة الصحية التي تعرض لها والدها كانت مفاجئة، داعيةً له بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان.









