بعد غيابها عن موسم رمضان.. مُفاجأة بشأن نادين نجيم و'العتاولة 2'

الوكيل الإخباري- مع اقتراب موسم دراما رمضان 2025، تسابق شركات الإنتاج الزمن للانتهاء من الأعمال المقررة عرضها خلال الشهر الكريم. وفي هذا السياق، كشف المنتج اللبناني صادق الصباح عن آخر تطورات الأعمال الرمضانية التي تنتجها شركته، مشيرًا إلى استمرار تصوير العديد من الأعمال المترقبة مثل "العتاولة 2"، "سيد الناس"، "المداح 5"، "نفس"، و"تحت سابع أرض".





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وأوضح الصباح في لقاء تلفزيوني أن مسلسل "العتاولة 2" هو العمل الوحيد الذي سيكتمل تصويره قبل بدء موسم رمضان، فيما ستستكمل باقي المسلسلات تصويرها خلال الشهر المبارك.



كما أشاد الصباح بالفنان السوري تيم حسن الذي سيشارك في مسلسل "تحت سابع أرض"، مشيرًا إلى أن الشركة تراهن عليه كأحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل. وأضاف أن التعاقد مع الفنانين عابد فهد، معتصم النهار، ودانييلا رحمة في مسلسل "نفس" يعد إضافة قوية للعمل، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها هؤلاء النجوم مع الشركة.



وفي سياق متصل، ستغيب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن موسم دراما رمضان 2025، حيث ستشغل وقتها بمشروعها الخاص والترويج لعلامتها التجارية الجديدة في مجال التجميل. وأوضح الصباح أن الشركة تعمل على تحضير مسلسلين جديدين لنادين نجيم، سيتم عرضهما خارج موسم رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال ستكون "نارية"، وسيتم الكشف عن تفاصيلها فور الانتهاء من التحضيرات.



تتجه الأنظار إلى موسم دراما رمضان المقبل، الذي يعد بالكثير من المفاجآت والأعمال المميزة.