بعد غيابها عن موسم رمضان.. مُفاجأة بشأن نادين نجيم و'العتاولة 2'

كما أشاد الصباح بالفنان السوري تيم حسن الذي سيشارك في مسلسل "تحت سابع أرض"، مشيرًا إلى أن الشركة تراهن عليه كأحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل. وأضاف أن التعاقد مع الفنانين عابد فهد، معتصم النهار، ودانييلا رحمة في مسلسل "نفس" يعد إضافة قوية للعمل، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها هؤلاء النجوم مع الشركة.
وفي سياق متصل، ستغيب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن موسم دراما رمضان 2025، حيث ستشغل وقتها بمشروعها الخاص والترويج لعلامتها التجارية الجديدة في مجال التجميل. وأوضح الصباح أن الشركة تعمل على تحضير مسلسلين جديدين لنادين نجيم، سيتم عرضهما خارج موسم رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال ستكون "نارية"، وسيتم الكشف عن تفاصيلها فور الانتهاء من التحضيرات.
تتجه الأنظار إلى موسم دراما رمضان المقبل، الذي يعد بالكثير من المفاجآت والأعمال المميزة.
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