بعد غياب أكثر من عام .. شيرين عبد الوهاب تطل بشكل مُفاجئ على الجمهور

ونشرت شيرين فيديو مع ابنتها هنا عبر حسابها على "تيك توك" وهما تؤديان أغنيتها "أجمل إحساس"، ولاحظ الجمهور تغيرا طفيفا في ملامحها.
وعلقت هنا على الفيديو قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى وأطيب شعب في الدنيا، وربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم، ولا يحرمني من إني أشوفكم فرحانين بفرحة العيد".
وكانت شيرين تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة وخضعت لفحوصات وتحاليل طبية كشفت عن التهاب شديد بالمرارة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة ممثل شهير - صورة
-
بعد علي كلاي.. حسم الجدل حول ارتباط أحمد العوضي بيارا السكري
-
ما جديد الحالة الصحية للفنان هاني شاكر؟
-
بعد منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي تُصعّد المواجهة وهذا ما قامت به
-
وفاة طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني - صورة
-
باميلا الكيك تثير الجدل برقصها- فيديو
-
هذا ما أعلنه الفنان محمد شاكر من داخل المستشفى
-
هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟