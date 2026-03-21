بعد غياب أكثر من عام .. شيرين عبد الوهاب تطل بشكل مُفاجئ على الجمهور

الوكيل الإخباري- بشكل مُفاجئ، أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الجمهور بعد عام من الغياب إثر تعرضها لأزمات صحية متتالية.







ونشرت شيرين فيديو مع ابنتها هنا عبر حسابها على "تيك توك" وهما تؤديان أغنيتها "أجمل إحساس"، ولاحظ الجمهور تغيرا طفيفا في ملامحها.



وعلقت هنا على الفيديو قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى وأطيب شعب في الدنيا، وربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم، ولا يحرمني من إني أشوفكم فرحانين بفرحة العيد".



وكانت شيرين تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة وخضعت لفحوصات وتحاليل طبية كشفت عن التهاب شديد بالمرارة.









