السبت 2026-03-21 02:18 م

بعد غياب أكثر من عام .. شيرين عبد الوهاب تطل بشكل مُفاجئ على الجمهور

شيرين عبد الوهاب
 
السبت، 21-03-2026 11:23 ص
الوكيل الإخباري-   بشكل مُفاجئ، أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الجمهور بعد عام من الغياب إثر تعرضها لأزمات صحية متتالية.اضافة اعلان



ونشرت شيرين فيديو مع ابنتها هنا عبر حسابها على "تيك توك" وهما تؤديان أغنيتها "أجمل إحساس"، ولاحظ الجمهور تغيرا طفيفا في ملامحها.
  
وعلقت هنا على الفيديو قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى وأطيب شعب في الدنيا، وربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم، ولا يحرمني من إني أشوفكم فرحانين بفرحة العيد".

وكانت شيرين تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة وخضعت لفحوصات وتحاليل طبية كشفت عن التهاب شديد بالمرارة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وزير التربية والتعليم السابق الدكتور وليد المعاني

سلطة وادي الأردن

ولي العهد

الأكثر مشاهدة