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بعد غياب.. دانييلا رحمة تفاجئ الجمهور بتغيير جريء - فيديو

صثي
دانييلا رحمة
 
الإثنين، 03-08-2026 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   عادت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة تدريجيًا إلى الساحة الفنية بعد فترة ابتعاد بسبب الحمل وولادة طفلها الأول إلياس من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، ولفتت الأنظار بتغيير جمالي واضح.

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وظهرت رحمة بإطلالة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تخلّت عن شعرها الداكن واعتمدت اللون الأشقر البلاتيني، ما منحها مظهرًا مختلفًا وجذابًا.


واختارت دانييلا إطلالة سوداء عصرية أبرزت لون شعرها الجديد، بتصميم يجمع بين الأناقة واللمسة الأنثوية، مع مكياج ناعم وأكسسوارات بسيطة.


ويأتي هذا الظهور ضمن عودتها التدريجية إلى الأضواء بعد استقبال طفلها الأول في يناير 2026، مع حرصها على الحفاظ على خصوصية حياتها العائلية.


وعلى الصعيد الفني، يُعد مسلسل "نَفَس" آخر أعمال دانييلا رحمة، حيث جسدت فيه شخصية "روح" ضمن أحداث العمل.

 




 
 


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