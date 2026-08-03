بعد غياب.. دانييلا رحمة تفاجئ الجمهور بتغيير جريء - فيديو

وظهرت رحمة بإطلالة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تخلّت عن شعرها الداكن واعتمدت اللون الأشقر البلاتيني، ما منحها مظهرًا مختلفًا وجذابًا.
واختارت دانييلا إطلالة سوداء عصرية أبرزت لون شعرها الجديد، بتصميم يجمع بين الأناقة واللمسة الأنثوية، مع مكياج ناعم وأكسسوارات بسيطة.
ويأتي هذا الظهور ضمن عودتها التدريجية إلى الأضواء بعد استقبال طفلها الأول في يناير 2026، مع حرصها على الحفاظ على خصوصية حياتها العائلية.
وعلى الصعيد الفني، يُعد مسلسل "نَفَس" آخر أعمال دانييلا رحمة، حيث جسدت فيه شخصية "روح" ضمن أحداث العمل.
-
أخبار متعلقة
-
زفاف رونالدو وجورجينا.. شرط غريب يثير الجدل
-
ابنة وائل كفوري تسرق الأضواء في حفله الثاني ببيروت - فيديو
-
محمود نصر يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارمن بصيبص - فيديو
-
أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية - فيديو
-
من هي ملكة الجمال بطلة كليب عمرو دياب؟
-
انفصال زوجين شهيرين يشعل مواقع التواصل - صورة
-
أحلام تتعرّض لموقف محرج جدًا.. هذا ما فعلته إحدى المعجبات معها أمام الجمهور
-
بسبب وعكة صحيّة... فنان عربي يوقف تصوير أغنيته الجديدة