بعد غياب سنوات ... راشد الماجد يعود بـ14 أغنية في "استحالة" منها قصيدة لنزار قباني

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الوكيل الاخباري - يستعد الفنان راشد الماجد، لطرح ألبومه الغنائي الجديد "استحالة" الجمعة 26 يوليو الجاري، بعد غياب سنوات عن إصدار الألبومات الغنائية الكاملة، ليكون جمهور راشد على موعد مع العديد من المفاجآت الغنائية في ألبوم يتضمن 14 أغنية متنوعة جميعها من ألحان الموسيقار الدكتور طلال. تعاون راشد الماجد في الألبوم الذي يعود به بعد غياب سنوات مع نخبة من الشعراء البارزين، وسيكون موعد صدور الألبوم تزامنًا مع احتفال راشد بعيد ميلاده في اليوم التالي 27 يوليو، وأضاف راشد اسم "الحب والوفاء" كوصف للألبوم، وهو ليس عنوانًا لأحد الأغاني، لكنه يحمل صفة الحب التي يعيشها الماجد في أغاني الألبوم جميعها، والوفاء الذي يكنه للموسيقار طلال. وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالي: "استحالة"، و"زانت بحبك"، و"بسكن الرياض"، و"أحد يدور لك خطأ"، و"ما قلت لي"، و"باختصار"، و"لا حياة لمن تنادي"، و"من ذكرتك"، و"مدي بساطي"، و"أبا تنفس"، و"خلي المحبة"، و"مابي قلبي"، و"دنيا الجمال"، و"على مقام الغلا"، وتعاون في الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء، منهم: الأمير بدر بن عبدالمحسن، والأمير فهد بن خالد، والأمير سعود بن عبد الله، ونزار قباني، وعلي مساعد، وخالد المريخي، ومحمد بن فطيس، ومساعد الشمراني، وأحمد علوي، ودايم السيف.