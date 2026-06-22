بعد غياب طويل.. أسرة عادل إمام تجتمع في حدث فني واحد - فيديو

وشهد العرض حضور عدد من أفراد أسرة الزعيم، بينهم المخرج رامي إمام وأبناؤه، إضافة إلى سارة عادل إمام وعائلتها، في تجمع عائلي نادر لفت انتباه الحضور وعدسات المصورين.
كما حضر العرض عدد من نجوم الفن، إلى جانب أبطال الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.
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