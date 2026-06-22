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بعد غياب طويل.. أسرة عادل إمام تجتمع في حدث فني واحد - فيديو

يس
عادل إمام وأسرته
 
الإثنين، 22-06-2026 02:11 م

الوكيل الإخباري-   خطف الظهور العائلي النادر لأسرة عادل إمام الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم "صقر وكناريا"، حيث حضر أفراد العائلة لدعم محمد إمام بطل الفيلم قبل طرحه في دور السينما.

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وشهد العرض حضور عدد من أفراد أسرة الزعيم، بينهم المخرج رامي إمام وأبناؤه، إضافة إلى سارة عادل إمام وعائلتها، في تجمع عائلي نادر لفت انتباه الحضور وعدسات المصورين.


كما حضر العرض عدد من نجوم الفن، إلى جانب أبطال الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

 

حفيدة عادل إمام  في العرض الخاص لفيلم صقر وكناريا بطولة محمد امام وشيك

 

 
 


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