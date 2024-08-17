بعد غياب.. يسرا تعود لموسم دراما رمضان 2025

الوكيل الإخباري- تشارك الفنانة المصرية يسرا في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد مكون من 15 حلقة، وذلك بعد غيابها عن سباق رمضان 2024.



وأكدت يسرا لوسائل الإعلام أنها تعاقدت على المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل. ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة MBC، وتحرص الشركة المنتجة على التكتم عن تفاصيل العمل لحين الانتهاء من مرحلة التعاقد مع باقي نجوم العمل.



وكانت يسرا قد شاركت في مسرحية "ملك والشاطر"، بالتعاون مع الفنان أحمد عز، من 26 يونيو (حزيران) حتى 6 يوليو (تموز) الماضيين على مسرح بكر الشدي في السعودية.