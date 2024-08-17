بعد غياب.. يسرا تعود لموسم دراما رمضان 2025

وأكدت يسرا لوسائل الإعلام أنها تعاقدت على المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل. ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة MBC، وتحرص الشركة المنتجة على التكتم عن تفاصيل العمل لحين الانتهاء من مرحلة التعاقد مع باقي نجوم العمل.
وكانت يسرا قد شاركت في مسرحية "ملك والشاطر"، بالتعاون مع الفنان أحمد عز، من 26 يونيو (حزيران) حتى 6 يوليو (تموز) الماضيين على مسرح بكر الشدي في السعودية.
وقدمت يسرا في موسم رمضان 2023 مسلسل "ألف حمد الله على السلامة" مع محمد ثروت، وآدم الشرقاوي، ومايان السيد، وشيماء سيف، وسما إبراهيم.
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