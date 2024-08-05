بعد غياب 6 سنوات.. كاظم الساهر يلتقي جمهور قرطاج

وقدم الفنان العراقي باقة من أغانيه القديمة والجديدة .
والتقى الساهر جمهور قرطاج ضمن جولته الفنية العالمية في العام الجاري والتي سماها "بين الأمس واليوم" التي انطلقت من دبي ثم قادته إلى القاهرة وبيروت وتونس والسعودية في انتظار تركيا وسلطنة عمان.
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