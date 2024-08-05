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بعد غياب 6 سنوات.. كاظم الساهر يلتقي جمهور قرطاج

كاظم الساهر
كاظم الساهر




 

الإثنين، 05-08-2024 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   أحيا الفنان كاظم الساهر حفلاً جماهيرياً على خشبة مسرح مهرجان قرطاج ضمن فعاليات دورته الـ 58، بعد غياب أكثر من 6 سنوات، واستقبل الساهر جمهوره بهذه الكلمات "أنا سعيد جداً أن أكون معكم، وكنت حريصاً جداً أن أكون هذا الصيف معكم".

وقدم الفنان العراقي باقة من أغانيه القديمة والجديدة .


والتقى الساهر جمهور قرطاج ضمن جولته الفنية العالمية في العام الجاري والتي سماها "بين الأمس واليوم" التي انطلقت من دبي ثم قادته إلى القاهرة وبيروت وتونس والسعودية في انتظار تركيا وسلطنة عمان.

 

 

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