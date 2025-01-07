"بعد فترة من الجدل: جينيفر لوبيز وبن أفليك يضعان حداً لملف الطلاق!"

ووفقاً لموقع TMZ، سيأخذ كل نجم ما اكتسبه بشكل فردي أثناء زواجهما ولن يدفع للآخر نفقة الزوجية.
وبحسب ما ذكره الموقع، فإن لوبيز ستتخلى قانونياً عن لقب أفليك، بمجرد الانتهاء من إجراءات الطلاق.
وعلى الرغم من أن معظم التفاصيل المالية للانفصال لم تنشر علناً، فإن أياً من النجمين لن يدفع للآخر دعماً زوجياً.
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة إحالة المخرج محمد سامي إلى الجنايات
-
وفاة فنانة مصرية.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها
-
بعد زفافها.. مي فاروق تطرح أغنية 'باركوا' - فيديو
-
هشام عباس يغيب عن حفل الأوبرا.. تعرف على السبب
-
خالد النبوي خارج موسم رمضان 2025
-
الأردني هاشم الرقاد الأقرب للقب xfactor
-
لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن نهائيا بسبب ظروفه الصحية
-
الفنان عبد الحكيم قطيفان ينفي تعيينه نقيبا للفنانين في سوريا