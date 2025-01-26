بعد فراق 14 عاماً.. نجم باب الحارة يلتقي والدته في سوريا

ونشر العقيد فيديو على حسابه على موقع الصور إنستغرام قال من خلاله: «عاشت سوريا حرة»، كما صرح المصري في الفيديو قائلا: «استنيني يا أمي استنيني، أخيراً هاجي أشوفك يا أمي، 14 سنة يا أمي، مبروك يا سوريا مبروك مبروك، مبروك يا أهل سوريا، مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء اللي ضحوا من أجل سوريا».
الفنان سامر المصري أثناء لقائه بوالدته في سوريا بعد غياب 14 عام
عكاظ
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