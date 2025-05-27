بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين السوريين - فيديو

وفي لقاء ضمن برنامج "استوديو العرب"، استذكر السبيعي تجربة والده الراحل رفيق سبيعي في انتخابات النقابة عام 1984، حين فاز بمنصب النقيب، قبل أن يُعلن لاحقًا فوز منافسه سهير كنعان بعد إضافة أصوات من الجزائر، في خرق واضح للقوانين آنذاك.
وأكد السبيعي أن المشكلة "ليست في الأشخاص بل في النقابة نفسها"، مشيرًا إلى أن دورها يجب أن يكون في رعاية الفنانين والدفاع عنهم، لا أن تتحول إلى جهة توزّع شهادات الوطنية وتسحبها.
وشدد على أن الحل في إصلاح قانون النقابة وإعادة تشكيلها كمؤسسة تمثل الفنانين وتدافع عن حقوقهم، حتى في مواجهة الدولة إن لزم الأمر.
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