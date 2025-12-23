بعد قرار الانسحاب.. غادة عبدالرازق تعود لتصوير "عاليا" لرمضان 2026

الوكيل الإخباري- تراجعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عن قرار انسحابها من السباق الرمضاني لعام 2026، وقررت استئناف تصوير مسلسلها الجديد "عاليا" اعتباراً من 27 ديسمبر الجاري، بعد توصلها لاتفاق نهائي مع الشركة المنتجة.

وكانت غادة قد أعلنت سابقاً انسحابها من المسلسل بعد شهرين من بدء التصوير، ما أثار جدلاً واسعاً حول مصيره، خاصة بعد اعتذار الفنان محمد رياض عن المشاركة.



وتجسد غادة في المسلسل شخصية مصممة أزياء طموحة تواجه تحديات كبيرة بعد وفاة زوجها، ضمن مسلسل قصير مكوّن من 15 حلقة من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته كل من صبري فواز، أحمد صفوت، بسنت شوقي، نبيل عيسى، وآية سليم.



ويعد هذا المسلسل استمراراً لغادة في تقديم أعمال الـ15 حلقة للعام الثاني على التوالي بعد مشاركتها في رمضان الماضي بمسلسل "شباب امرأة".