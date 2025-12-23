بعد قرار الانسحاب.. غادة عبدالرازق تعود لتصوير "عاليا" لرمضان 2026

وكانت غادة قد أعلنت سابقاً انسحابها من المسلسل بعد شهرين من بدء التصوير، ما أثار جدلاً واسعاً حول مصيره، خاصة بعد اعتذار الفنان محمد رياض عن المشاركة.
وتجسد غادة في المسلسل شخصية مصممة أزياء طموحة تواجه تحديات كبيرة بعد وفاة زوجها، ضمن مسلسل قصير مكوّن من 15 حلقة من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته كل من صبري فواز، أحمد صفوت، بسنت شوقي، نبيل عيسى، وآية سليم.
ويعد هذا المسلسل استمراراً لغادة في تقديم أعمال الـ15 حلقة للعام الثاني على التوالي بعد مشاركتها في رمضان الماضي بمسلسل "شباب امرأة".
-
أخبار متعلقة
-
موجة تعاطف عالمية وحملة تبرعات بعد ظهور نجم نيكلوديون مشرّداً في فيديو مؤلم
-
أحمد الفيشاوي يعتدي على مصور في عزاء والدته - فيديو
-
بعد معاناته مع السرطان.. ظهور إدوارد على كرسي متحرك يثير التساؤلات - صورة
-
يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026
-
صدمة في الوسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور
-
ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو
-
نهاية حزينة لنجم "It Chapter Two".. انتحار الفنان جيمس رانسون
-
عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو