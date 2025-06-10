الثلاثاء 2025-06-10 08:20 م
 

بعد قرار حبسها لمدة 3 سنوات.. تعرّض والدة فنانة شهيرة لأزمة صحية (صورة)

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 06:36 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة المصرية منى فاروق ان والدتها تعرضت لأزمة صحية، وطالبت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

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ونشرت منى صورا جمعتها بوالدتها في عدة مناسبات وعلقت قائلة : "ألف سلامة عليكي يا ماما .. ربنا يقومك بالسلامة .. دعواتكم لأمي بالشفاء العاجل".

 

وكانت المحكمة قضت مؤخرًا، بحبس منى فاروق لمدة 3 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، حيث قالت حيثيات الحكم، أنه في غضون شهر تشرين الأول 2024 وبتّاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شُرطة السيدة زينب في محافظة القاهرة، اعتدت المتهمة على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بث مباشر على موقع تيك توك.


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