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بعد كوبرا..مي عز الدين تجتمع مع محمد إمام في 'الكينغ'

ن
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 03:30 م

الوكيل الإخباري-   يستعد محمد إمام ومي عز الدين، لمسلسل جديد بعنوان "الكينغ".

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وينشغل فريق العمل بتصوير المسلسل لعرضه في رمضان 2025، ويستعين إمام، فيه بمي عز الدين، في البطولة النسائية أمامه بعد أن ظهرت ضيفة شرف في مسلسله الأخير "كوبرا".

 

ويدور "الكينغ"  حول شاب يدخل عالم العصابات، وتشهد حياته تحديات وأزمات يحاول تجاوزها.
ويُذكر أنه سبق أن تعاون الثنائي أيضاً في مسلسل "دلع بنات" في 2014، ومن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي.

 

أما إمام فعرض له أخيراً فيلم "اللعب مع العيال" الذي حقق نجاحاً، من تأليف وإخراج شريف عرفه، مع أسماء جلال، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، ويزو، وبيومي فؤاد.

 

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gnews

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