بعد كوبرا..مي عز الدين تجتمع مع محمد إمام في 'الكينغ'

وينشغل فريق العمل بتصوير المسلسل لعرضه في رمضان 2025، ويستعين إمام، فيه بمي عز الدين، في البطولة النسائية أمامه بعد أن ظهرت ضيفة شرف في مسلسله الأخير "كوبرا".
ويُذكر أنه سبق أن تعاون الثنائي أيضاً في مسلسل "دلع بنات" في 2014، ومن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي.
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