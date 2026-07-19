بعد مسيرة حافلة.. الموت يغيب نجمة شهيرة

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الوكيل الإخباري- توفيت الممثلة الإيرلندية بريندا فريكر عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة في السينما والتلفزيون. اضافة اعلان





واشتهرت فريكر بفوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عام 1990 عن فيلم "My Left Foot"، لتصبح أول ممثلة إيرلندية تحصد الجائزة، كما عُرفت بدوريها في مسلسل "Casualty" وفيلم "Home Alone 2".



ونعى وكيل أعمالها الراحلة، مؤكداً أنها ستظل حاضرة في ذاكرة محبي السينما والتلفزيون حول العالم.





