بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة ممثل شهير- صورة

الوكيل الإخباري- بعد معاناة مع إضطراب ثنائي القطب استمرّت لحوالي عقدين، توفي الممثل الأميركي روبرت كارادين عن عمر 71 عاماً.



وقالت عائلة كارادين في بيان، إنّه "كان شعلة نور لمن حوله حتى في اسوء الظروف"، وأملت في أن تسهم قصته في دعم كل من يواجه تحديات نفسية مشابهة.

