بعد معاناته مع السرطان.. ظهور إدوارد على كرسي متحرك يثير التساؤلات - صورة

وأوضحت النقابة في بيان أن إدوارد تعرّض لالتواء بسيط في القدم، وهو عارض طبيعي تم التعامل معه طبيًا، مشيرة إلى أن الفنان يمارس حياته اليومية بصورة طبيعية ولا يعاني من أي مشكلات صحية تستدعي القلق أو متابعة خاصة.
ودعت النقابة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر الشائعات، مؤكدة أن صحة إدوارد بخير ومتمنية له دوام العافية.
يُذكر أن الفنان كشف مؤخرًا عن إصابته بمرض السرطان في الكلى، اكتُشف صدفة بعد استخدامه حقن تخسيس، ما استلزم استئصال الكلية اليسرى، تلاها إصابته بجلطة قلبية.
