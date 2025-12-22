الإثنين 2025-12-22 03:33 م

بعد معاناته مع السرطان.. ظهور إدوارد على كرسي متحرك يثير التساؤلات - صورة

الإثنين، 22-12-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   بعد انتشار فيديو يظهر فيه الفنان المصري إدوارد على كرسي متحرك، أكدت نقابة المهن التمثيلية استقرار حالته الصحية.

وأوضحت النقابة في بيان أن إدوارد تعرّض لالتواء بسيط في القدم، وهو عارض طبيعي تم التعامل معه طبيًا، مشيرة إلى أن الفنان يمارس حياته اليومية بصورة طبيعية ولا يعاني من أي مشكلات صحية تستدعي القلق أو متابعة خاصة.


ودعت النقابة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر الشائعات، مؤكدة أن صحة إدوارد بخير ومتمنية له دوام العافية.


يُذكر أن الفنان كشف مؤخرًا عن إصابته بمرض السرطان في الكلى، اكتُشف صدفة بعد استخدامه حقن تخسيس، ما استلزم استئصال الكلية اليسرى، تلاها إصابته بجلطة قلبية.

 

 
Image1_12202522134943896396808.jpg

 

 

لبنان 24 

 
 


