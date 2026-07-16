بعد مناشدتها.. غادة عبد الرازق تمنح ناني سعد الدين فرصة في رمضان 2027

وكشفت ناني سعد الدين أنها تلقت اتصالًا من غادة بعد انتشار رسالتها، معربة عن سعادتها بهذه المبادرة، ومؤكدة تقديرها لها ورغبتها في التعاون معها فنيًا.
وجاءت خطوة غادة بعد أن ناشدت ناني زملاءها في الوسط الفني عبر "فيسبوك" لمساعدتها في العثور على فرصة عمل، وسط تفاعل واسع من الجمهور والفنانين.
وتستعد غادة عبد الرازق للعودة إلى المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل "عاليا"، بعد غياب عن الدراما الرمضانية منذ آخر أعمالها في موسم 2024.
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