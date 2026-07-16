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بعد مناشدتها.. غادة عبد الرازق تمنح ناني سعد الدين فرصة في رمضان 2027

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غادة عبد الرازق
 
الخميس، 16-07-2026 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   استجابت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لمناشدة الفنانة المصرية ناني سعد الدين التي طلبت فرصة عمل جديدة، حيث تواصلت معها ورشحتها للمشاركة في مسلسلها الجديد المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.اضافة اعلان


وكشفت ناني سعد الدين أنها تلقت اتصالًا من غادة بعد انتشار رسالتها، معربة عن سعادتها بهذه المبادرة، ومؤكدة تقديرها لها ورغبتها في التعاون معها فنيًا.

وجاءت خطوة غادة بعد أن ناشدت ناني زملاءها في الوسط الفني عبر "فيسبوك" لمساعدتها في العثور على فرصة عمل، وسط تفاعل واسع من الجمهور والفنانين.

وتستعد غادة عبد الرازق للعودة إلى المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل "عاليا"، بعد غياب عن الدراما الرمضانية منذ آخر أعمالها في موسم 2024.
 
 


gnews

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