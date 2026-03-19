الخميس 2026-03-19 07:23 م

بعد منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي تُصعّد المواجهة وهذا ما قامت به

هيفا وهبي
هيفا وهبي
 
الخميس، 19-03-2026 12:59 م
الوكيل الإخباري-   صعّدت هيفا وهبي المواجهة مع نقابة نقابة الموسيقيين في مصر  حيث حرّرت محضراً رسمياً ضدها، وذلك احتجاجاً على استمرار منعها من الغناء في مصر رغم حصولها على حكم قضائي وصيغة تنفيذية تتيح لها ممارسة نشاطها الفني.اضافة اعلان


وأوضح مدير أعمال هيفا في بيان له أن الإجراء القانوني الذي اتخذته الفنانة اللبنانية هو لحفظ حقوقها بعدما منعت النقابة تنفيذ القرار القانوني والسماح لها بإقامة حفلاتها المقررة، مؤكداً أن هيفا ملتزمة بكل الضوابط القانونية ولكنها لن تتنازل عن حقها في العمل.
 
تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تداول أخبار عن مواجهة هيفا مشكلات في تصاريح حفلاتها الأخيرة، مما دفع فريقها القانوني للتحرك رسمياً لتوثيق الواقعة وإثبات حالة المنع.
 
 


