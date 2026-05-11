بعد موقفه المحرج مع يسرا.. هذا ما قاله عمرو دياب

الوكيل الإخباري- كشف عمرو دياب تفاصيل ما أُثير حول موقف جمعه بالفنانة يسرا خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الشهر الماضي، والذي فُهم على أنه إحراج لها، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة سوء فهم.

وأوضح عمرو دياب، خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسم سماقية، أنه لا يحب المبالغة في المديح أمام الجمهور، مشيرًا إلى الموقف السابق حين أخذ الميكروفون من يسرا، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إحراجها، بل أراد تجنّب العبارات المبالغ فيها بحقه.