بعد نجاح سلسلة "الهيبة".. إطلاق نسخة مغربية من العمل الشهير

انطلقت السلسلة عام 2017، وحققت نسب مشاهدة عالية بفضل حبكتها التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق والصراع على النفوذ. وتدور أحداثها حول قرية حدودية بين لبنان وسوريا، تهيمن عليها عائلة الشيخ جبل التي تمارس تجارة السلاح وتواجه صراعات متعددة، في إطار من الغموض والعلاقات العاطفية والتقاليد العائلية.
شارك في العمل نخبة من نجوم العرب مثل تيم حسن، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو شاهين وروزينا لاذقاني، بينما تناوبت على البطولة النسائية نادين نسيب نجيم، نيكول سابا، سيرين عبد النور، ديما قندلفت وإيميه صياح، واختتمت السلسلة بفيلم سينمائي شاركت فيه زينة مكي.
كما تم طرح نسخة تركية بعنوان "المدينة البعيدة"، ولم تُعلن الشركة بعد عن عنوان النسخة المغربية، لكن من المتوقع أن تنقل روح "الهيبة" مع الحفاظ على جوهرها من الصراع العائلي والعلاقات المعقدة والدراما المشوقة.
