بعد نجاح "علي كلاي".. درة تحسم الجدل حول خلافاتها مع صناع العمل

وكشفت درة، خلال حلولها ضيفة في برنامج "واحد من الناس"، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من الفنانة نادية الجندي أثناء عرض المسلسل، أشادت خلاله بأدائها، معتبرة أن تلك المكالمة تمثل شهادة مهمة من نجمة كبيرة منحتها دفعة معنوية وطاقة إيجابية كبيرة، على حد قولها.
ونفت درة وجود أي خلافات مع صناع العمل، مؤكدة أن علاقتها بجميع المشاركين في المسلسل اتسمت بالود والتناغم، وهو ما انعكس، بحسب وصفها، على الشاشة في صورة أداء صادق وصل إلى الجمهور.
وأعربت درة زروق، في تصريحات خاصة، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، ووصفته بأنه "محطة مفصلية في مسيرتها الفنية"، دفعتها لإعادة التفكير بعناية في اختياراتها المقبلة، مع حرصها على التنوع واستكمال تقديم الأدوار التمثيلية باختيارات دقيقة للغاية، تضعها في مناطق تمثيلية جديدة كليًا عليها، ما يُصعّب من اختياراتها المقبلة.
وأوضحت درة أنها واجهت صعوبات نفسية في تجسيد شخصية "ميادة الديناري"، لكونها بعيدة تمامًا عن مبادئها الشخصية، وقالت إنها شعرت أحيانًا بصراع داخلي بين رفضها تصرفات الشخصية وضرورة تقديمها بإقناع كامل، وهو ما شكّل تحديًا تمثيليًا كبيرًا بالنسبة لها، وفق تعبيرها.
