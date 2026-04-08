الأربعاء 2026-04-08 11:18 م

بعد نجاح "علي كلاي".. درة تحسم الجدل حول خلافاتها مع صناع العمل

الفنانة التونسية درة زروق
الفنانة التونسية درة زروق
 
الأربعاء، 08-04-2026 09:07 ص
الوكيل الإخباري-   أثارت الفنانة التونسية درة زروق تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن الإشادة بشخصية "ميادة الديناري"، التي قدمتها في مسلسل "علي كلاي" خلال موسم دراما رمضان الماضي.اضافة اعلان


وكشفت درة، خلال حلولها ضيفة في برنامج "واحد من الناس"، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من الفنانة نادية الجندي أثناء عرض المسلسل، أشادت خلاله بأدائها، معتبرة أن تلك المكالمة تمثل شهادة مهمة من نجمة كبيرة منحتها دفعة معنوية وطاقة إيجابية كبيرة، على حد قولها.

ونفت درة وجود أي خلافات مع صناع العمل، مؤكدة أن علاقتها بجميع المشاركين في المسلسل اتسمت بالود والتناغم، وهو ما انعكس، بحسب وصفها، على الشاشة في صورة أداء صادق وصل إلى الجمهور.

وأعربت درة زروق، في تصريحات خاصة، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، ووصفته بأنه "محطة مفصلية في مسيرتها الفنية"، دفعتها لإعادة التفكير بعناية في اختياراتها المقبلة، مع حرصها على التنوع واستكمال تقديم الأدوار التمثيلية باختيارات دقيقة للغاية، تضعها في مناطق تمثيلية جديدة كليًا عليها، ما يُصعّب من اختياراتها المقبلة.

وأوضحت درة أنها واجهت صعوبات نفسية في تجسيد شخصية "ميادة الديناري"، لكونها بعيدة تمامًا عن مبادئها الشخصية، وقالت إنها شعرت أحيانًا بصراع داخلي بين رفضها تصرفات الشخصية وضرورة تقديمها بإقناع كامل، وهو ما شكّل تحديًا تمثيليًا كبيرًا بالنسبة لها، وفق تعبيرها.
 
 


أحدث الأخبار

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح



 






الأكثر مشاهدة