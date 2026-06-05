بعد نقله إلى المستشفى... ممثل شهير يطلّ من قسم العناية المركزة -صورة

وفي أول ظهور له منذ بداية الأزمة، نشرت أسرته صورة حديثة له من داخل العناية المركزة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة هدفت إلى طمأنة الجمهور وإطلاعهم على آخر التطورات الصحية التي يمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة.
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