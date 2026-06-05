بعد نقله إلى المستشفى... ممثل شهير يطلّ من قسم العناية المركزة -صورة

الوكيل الإخباري- أثار تدهور الحالة الصحية للفنان المصري سامح صفوت حالة من القلق والتعاطف في أوساط جمهوره ومحبيه، بعدما نُقل بشكل عاجل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت إدخاله إلى قسم العناية المركزة لمتابعة وضعه الصحي عن كثب.



وفي أول ظهور له منذ بداية الأزمة، نشرت أسرته صورة حديثة له من داخل العناية المركزة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة هدفت إلى طمأنة الجمهور وإطلاعهم على آخر التطورات الصحية التي يمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة.

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