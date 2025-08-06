بعد نقله للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

الوكيل الإخباري- نُقل الفنان المصري محمد صبحي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء الثلاثاء، نتيجة الإجهاد الشديد، بحسب ما أكده نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

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وأوضح زكي أن صبحي فقد وعيه داخل منزله، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية أصبحت مستقرة وجيدة، وقد يغادر المستشفى خلال الساعات القادمة.



من جهتها، قالت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي بالنقابة، إن صبحي يخضع لمتابعة طبية دقيقة للاطمئنان الكامل على صحته.