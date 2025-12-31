الأربعاء 2025-12-31 02:14 م

بعد وعكته الصحية.. رسالة غامضة من تامر حسني تثير تساؤلات جمهوره

بلى
تامر حسني
الأربعاء، 31-12-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   أثار الفنان المصري تامر حسني تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة، حيث وجّه رسالة لجمهوره في مصر والعالم العربي حول قيمة الوقت وكيفية استثماره في الحياة.

اضافة اعلان


ونشر حسني عبر حسابه على إنستغرام رسالة دعا فيها متابعيه لإعادة النظر في حياتهم، مؤكدًا أن ما يضيع من الزمن لا يمكن استعادته، متسائلًا عمّا إذا كانت الخلافات اليومية تستحق أن يُهدر من أجلها العمر المحدود.


وتأتي هذه الرسالة بعد فترة قصيرة من خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى بألمانيا، حيث طمأن جمهوره لاحقًا وشكرهم على دعمهم ودعواتهم الصادقة.


وكان تامر قد أحيا حفلًا غنائياً في قصر عابدين يوم 20 ديسمبر، خصصت عوائده لدعم مؤسسة "راعي مصر" لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال متابعته الطبية بعد فترة النقاهة.

 

 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

بر

فن ومشاهير عام 2025 يودّع كوكبة من نجوم الفن العربي

سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

أخبار الشركات سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

بلى

فن ومشاهير بعد وعكته الصحية.. رسالة غامضة من تامر حسني تثير تساؤلات جمهوره

52

فن ومشاهير بين سلافة فواخرجي ولونا الشبل والشامي.. جمال سليمان يتصدر الترند بتصريحات نارية

الى

فن ومشاهير صراع "الأعلى أجراً" يحتد بين أحمد العوضي ومحمد إمام.. ما القصة؟

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية



 






الأكثر مشاهدة