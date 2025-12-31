بعد وعكته الصحية.. رسالة غامضة من تامر حسني تثير تساؤلات جمهوره

الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري تامر حسني تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة، حيث وجّه رسالة لجمهوره في مصر والعالم العربي حول قيمة الوقت وكيفية استثماره في الحياة.

ونشر حسني عبر حسابه على إنستغرام رسالة دعا فيها متابعيه لإعادة النظر في حياتهم، مؤكدًا أن ما يضيع من الزمن لا يمكن استعادته، متسائلًا عمّا إذا كانت الخلافات اليومية تستحق أن يُهدر من أجلها العمر المحدود.



وتأتي هذه الرسالة بعد فترة قصيرة من خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى بألمانيا، حيث طمأن جمهوره لاحقًا وشكرهم على دعمهم ودعواتهم الصادقة.



وكان تامر قد أحيا حفلًا غنائياً في قصر عابدين يوم 20 ديسمبر، خصصت عوائده لدعم مؤسسة "راعي مصر" لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال متابعته الطبية بعد فترة النقاهة.