بعد وفاة شقيقها بشكل مفاجئ لطيفة تخرج عن صمتها .. هل من شبهة جنائية؟

وفي تصريحات مؤثرة لإذاعة "موزاييك" التونسية، عبّرت لطيفة عن حزنها العميق، قائلة:
"أخويا كان ملاك العيلة.. قبل وفاته بساعتين كان بيضحك وبيتكلم معانا، وبيتابع الأخبار، وكان قلبه حزين جدًا على اللي بيحصل في فلسطين وغزة"، مضيفة: "ربنا يكتب لنا موتة زيه.. مات على سريره، ومن دون أي ألم".
وشددت على أن بعض الأشخاص عمدوا إلى ترويج شائعات غير دقيقة ومسيئة، موضحة تفاصيل ما جرى بالقول:
"أخويا كان قريب من البيت، وما ردش على التلفون، كسروا الباب لقوه على السرير.. ده اللي حصل بالضبط. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقول ويكتب أخبارًا مش صحيحة".
وفي السياق ذاته، أصدرت عائلة الراحل بيانًا رسميًا من تونس نفت فيه ما تم تداوله من أخبار مغلوطة، مؤكدة أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وأن الفقيد لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية معروفة، ما جعل الخبر صادمًا للمقربين منه.
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