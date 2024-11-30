بعد وفاة والدتها.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

الوكيل الإخباري- كشف مصدر مقرب من مي عز الدين أن الفنانة تمر بحالة نفسية وعصبية صعبة منذ تلقيها خبر وفاة والدتها، ولا تستطيع الحديث مع أحد.

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وأوضح المصدر أن حالتها الصحية تدهورت، حيث تم وضعها على أجهزة الأكسجين وتركيب محاليل طبية للمساعدة في استقرار حالتها وتهدئتها.



وأشار المصدر لـ صحيفة "الوطن" إلى أن عددًا من الفنانين المقربين يحرصون على التواجد بجانب مي عز الدين لتقديم الدعم والتخفيف عنها في هذه الظروف الصعبة.



كانت مي عز الدين تربطها علاقة قوية بوالدتها، حيث كانت تحبها ودائمًا ما تستشيرها في خططها الفنية.