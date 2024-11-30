بعد وفاة والدتها.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

وأشار المصدر لـ صحيفة "الوطن" إلى أن عددًا من الفنانين المقربين يحرصون على التواجد بجانب مي عز الدين لتقديم الدعم والتخفيف عنها في هذه الظروف الصعبة.
كانت مي عز الدين تربطها علاقة قوية بوالدتها، حيث كانت تحبها ودائمًا ما تستشيرها في خططها الفنية.
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