 
السبت 2024-11-30 09:32 ص
 

بعد وفاة والدتها.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

مي عز الدين
مي عز الدين
السبت، 30-11-2024 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   كشف مصدر مقرب من مي عز الدين  أن الفنانة تمر بحالة نفسية وعصبية صعبة منذ تلقيها خبر وفاة والدتها، ولا تستطيع الحديث مع أحد.

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وأوضح المصدر أن حالتها الصحية تدهورت، حيث تم وضعها على أجهزة الأكسجين وتركيب محاليل طبية للمساعدة في استقرار حالتها وتهدئتها.

وأشار المصدر لـ صحيفة "الوطن" إلى أن عددًا من الفنانين المقربين يحرصون على التواجد بجانب مي عز الدين لتقديم الدعم والتخفيف عنها في هذه الظروف الصعبة.

كانت مي عز الدين تربطها علاقة قوية بوالدتها، حيث كانت تحبها ودائمًا ما تستشيرها في خططها الفنية.

 

حتى أنها رفضت العديد من الأعمال الفنية التي عُرضت عليها مؤخرًا بسبب تدهور حالة والدتها الصحية، لتكون بجانبها طوال الوقت.

 
gnews

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