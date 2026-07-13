بعد وفاة والدتها.. دارين حمزة تكشف وصيتها الأخيرة - فيديو

الوكيل الإخباري- تحدثت الممثلة اللبنانية دارين حمزة عن وفاة والدتها بعد صراع مع مرض السرطان، مؤكدة أن علاقتها بها كانت مميزة، ووصفتها بأنها مثال للأم اللبنانية التي ضحت من أجل أبنائها.



وكشفت حمزة أن والدتها كانت تتمنى أن تراها متزوجة ولديها أطفال، مشيرة إلى أن هذه كانت الأمنية الوحيدة التي لم تستطع تحقيقها لها، قبل أن تروي آخر كلمات والدتها لها: "انبسطي ماما وفكري بحالك".



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