الإثنين 2026-07-13 01:08 م

بعد وفاة والدتها.. دارين حمزة تكشف وصيتها الأخيرة - فيديو

ثبق
دارين حمزة
 
الإثنين، 13-07-2026 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   تحدثت الممثلة اللبنانية دارين حمزة عن وفاة والدتها بعد صراع مع مرض السرطان، مؤكدة أن علاقتها بها كانت مميزة، ووصفتها بأنها مثال للأم اللبنانية التي ضحت من أجل أبنائها.

وكشفت حمزة أن والدتها كانت تتمنى أن تراها متزوجة ولديها أطفال، مشيرة إلى أن هذه كانت الأمنية الوحيدة التي لم تستطع تحقيقها لها، قبل أن تروي آخر كلمات والدتها لها: "انبسطي ماما وفكري بحالك".

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