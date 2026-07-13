بعد وفاة والدتها.. دارين حمزة تكشف وصيتها الأخيرة - فيديو

وكشفت حمزة أن والدتها كانت تتمنى أن تراها متزوجة ولديها أطفال، مشيرة إلى أن هذه كانت الأمنية الوحيدة التي لم تستطع تحقيقها لها، قبل أن تروي آخر كلمات والدتها لها: "انبسطي ماما وفكري بحالك".
-
أخبار متعلقة
-
فنانة مصرية تعتذر بعد تصريحات أثارت الغضب حول متلازمة داون - صورة
-
هيفاء وهبي تتألق في الأردن بزفة شعبية قبل صعودها للمسرح - فيديو
-
الوليد الحلاني يكشف قصة حبه لامرأة أكبر منه - فيديو
-
السجن يلاحق مديرة أعمال فنانة شهيرة
-
أول ظهور لفضل شاكر بعد الإفراج عنه - صورة
-
وعكة صحية مفاجئة لفنان ومخرج سوري شهير.. وزوجته الفنانة تكشف حالته
-
صدمة في الوسط الفني.. فنان مصري يواجه مرضاً خطيراً
-
لم تفلح محاولات إنقاذها.. رحيل فنانة هندية شهيرة عن 88 عاماً