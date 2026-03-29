بعد 12 عامًا.. تامر حسني يعود إلى الدراما!

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن عودة التعاون بين تامر حسني والمخرج محمد سامي في هذا المشروع الجديد، ليعيدا إحياء نجاحاتهما السينمائية والدرامية السابقة.
وبحسب تصريحات مصادر مقربة من فريق المسلسل، فإن هذه الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدفة تتجه نحو تعاون مختلف كليًا.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاهًا قويًا للتعاون مع المخرج شادي عبد السلام، في خطوة وصفت بأنها نقلة فنية مختلفة في مسيرة تامر حسني الدرامية.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة نجم الجيل في تقديم رؤية بصرية ومحتوى يواكب التطور الهائل الذي شهدته الصناعة خلال سنوات غيابه.
ودخل المشروع بالفعل مراحل التحضير الأولى، حيث عقد تامر جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للاستقرار على قائمة الأبطال واختيار الأسماء التي سوف تشاركه البطولة لضمان توليفة مميزة.
