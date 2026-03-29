بعد 12 عامًا.. تامر حسني يعود إلى الدراما!

الوكيل الإخباري- بدأ الفنان تامر حسني، تحضيراته الفعلية للعودة إلى الدراما التلفزيونية، منهيًا غيابًا طويلاً عن تجاربه التمثيلية استمر لأكثر من 12 عامًا، وتحديدًا منذ آخر أعماله "فرق توقيت"، الذي عُرض عام 2014.



وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن عودة التعاون بين تامر حسني والمخرج محمد سامي في هذا المشروع الجديد، ليعيدا إحياء نجاحاتهما السينمائية والدرامية السابقة.



وبحسب تصريحات مصادر مقربة من فريق المسلسل، فإن هذه الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدفة تتجه نحو تعاون مختلف كليًا.

