الأحد 2026-03-29 12:15 م

بعد 12 عامًا.. تامر حسني يعود إلى الدراما!

الأحد، 29-03-2026 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   بدأ الفنان تامر حسني، تحضيراته الفعلية للعودة إلى الدراما التلفزيونية، منهيًا غيابًا طويلاً عن تجاربه التمثيلية استمر لأكثر من 12 عامًا، وتحديدًا منذ آخر أعماله "فرق توقيت"، الذي عُرض عام 2014.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن عودة التعاون بين تامر حسني والمخرج محمد سامي في هذا المشروع الجديد، ليعيدا إحياء نجاحاتهما السينمائية والدرامية السابقة. 

وبحسب تصريحات مصادر مقربة من فريق المسلسل، فإن هذه الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدفة تتجه نحو تعاون مختلف كليًا.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاهًا قويًا للتعاون مع المخرج شادي عبد السلام، في خطوة وصفت بأنها نقلة فنية مختلفة في مسيرة تامر حسني الدرامية. 

وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة نجم الجيل في تقديم رؤية بصرية ومحتوى يواكب التطور الهائل الذي شهدته الصناعة خلال سنوات غيابه.

ودخل المشروع بالفعل مراحل التحضير الأولى، حيث عقد تامر جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للاستقرار على قائمة الأبطال واختيار الأسماء التي سوف تشاركه البطولة لضمان توليفة مميزة.

 
 


منوعات 4 أنواع نادرة للخرف لا علاقة لها بالذاكرة!

الصفدي يشارك في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية الأحد

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية الأحد

واشنطن تعزز حشدها في قاعدة فيرفورد بقاذفتي بي-52

عربي ودولي واشنطن تعزز حشدها في قاعدة فيرفورد بقاذفتي بي-52

و

أخبار محلية مدير المرصد العمالي: لا ضرر برفع سن التقاعد ويجب شمول عاملات المنازل بالضمان

كوادر أمانة عمان تتلقى تدريبًا متخصصًا في التكيف التكراري المدفوع بالمشكلات

أخبار محلية كوادر أمانة عمان تتلقى تدريبًا متخصصًا في التكيف التكراري المدفوع بالمشكلات

إطلاق برنامج مهني متخصص بالترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة

أخبار محلية إطلاق برنامج مهني متخصص بالترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة

الإحصاء الفلسطيني: الاقتصاد فقد الخمس في عامين

فلسطين الإحصاء الفلسطيني: الاقتصاد فقد الخمس في عامين

