 
الخميس 2025-03-06 08:15 ص
 

بعد 14 عاماً في المنفى .. تعيين الفنان مازن الناطور نقيبا للفنانين السوريين

الفنان السوري مازن الناطور
الفنان السوري مازن الناطور
 
الخميس، 06-03-2025 07:50 ص
الوكيل الإخباري-   بعد عدة سجالات حدثت في نقابة الفنانين السوريين، تم تعيين الفنان مازن الناطور نقيبًا للفنانين في سوريا، خلفًا للفنان محسن غازي.اضافة اعلان


ووصل الفنان مازن الناطور إلى سوريا مؤخرًا بعد غياب دام 14 عامًا عنها، وهو يُعدّ من أبرز الفنانين المناهضين لنظام الحكم السابق، حيث أصدرت نقابة الفنانين السوريين، في نوفمبر 2016، قرارًا بإحالته مع سبعة فنانين آخرين إلى "مجلس التأديب"، وتم فصله من النقابة بسبب مواقفه السياسية.

قدّم مازن الناطور أول أدواره التلفزيونية المعروفة في فيلم "آه يا بحر" عام 1993، ثم قام بأداء دور "حمد" في المسلسل الشهير "جواهر"، والذي حقق من خلاله شهرة واسعة على المستوى العربي عبر قصة الحب التي دارت ضمن أجواء البادية، والعادات والتقاليد التي فرضت قيودًا على العاشقين حمد وجواهر.

يحمل الناطور في رصيده عشرات المشاركات في المسلسلات التلفزيونية، أبرزها "خلف الجدران" و**"دائرة الانتقام"** عام 1995، و**"عدالة الصحراء"** عام 1996، و**"سفر"** عام 1998، و**"رمح النار"** عام 1999، و**"البواسل"** عام 2000، بالإضافة إلى "الرحيل إلى الوجه الآخر" عام 2002، و**"فارس بني مروان"** و**"بقعة ضوء"** عام 2004، و**"الحور العين"** عام 2005، فضلًا عن "أسد الجزيرة" عام 2006، و**"لورانس العرب"** و**"رفيف وعكرمة"** عام 2008، و**"وجوه وأماكن"** عام 2015، و**"طماشة 6"** عام 2017.

جدير بالذكر أن نقابة الفنانين السوريين أعلنت في ديسمبر الماضي، عقب سقوط النظام السابق، أنها قررت إعادة جميع الفنانين الذين ألغى النظام السابق عضويتهم إلى النقابة، مشيرةً إلى أن هذا القرار سيشمل أكثر من 100 فنان سوري.

روسيا اليوم
 
 
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