بعد 15 عاماً في الدراما.. محمد سامي يعتزل الإخراج ويكشف السبب

الوكيل الإخباري- أعلن المخرج المصري محمد سامي اعتزاله إخراج الدراما التلفزيونية بعد مسيرة حافلة استمرت 15 عامًا قدم خلالها العديد من المسلسلات الناجحة التي تركت بصمة واضحة في الساحة الفنية.

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وكشف سامي عن خططه المستقبلية، حيث يستعد للسفر إلى الخارج لمدة عامين لدراسة مجال جديد لطالما رغب في تعلمه. وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أشار إلى أن عام 2025 كان آخر أعماله في مجال الدراما التلفزيونية، معبرًا عن شكره للجمهور على دعمهم المستمر طوال مسيرته.



وقال سامي: "السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات. رحلة طويلة حوالي 15 سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي. حققت نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات مهمة. كان دايمًا الجمهور بيشجعني سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا في الجوائز".

وأضاف: "معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي والوقوع في فخ التكرار والملل. الحمد لله، آخر عملين ليا 'إش إش' و'سيد الناس' حققوا نجاحًا أسعدني".



كما أشار سامي إلى أن مصر دائمًا تخرج صناعًا جدادًا موهوبين قادرين على تقديم الأفضل، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم، كما اعتذر عن أي مشهد قد يكون لم يلق استحسان الجمهور، مؤكدًا أن الفنان دائمًا ما يجرب ويبحث عن جديد.



واختتم رسالته قائلاً: "أشكركم على سنوات المنافسة الجميلة التي صنعت أسماءنا جميعًا، وأتمنى لنفسي النجاح في خطوتي الجديدة".



يُذكر أن سامي تميز بأسلوب إخراجي فريد يمزج بين الإثارة والتشويق والصراعات الاجتماعية، وقدم مجموعة من أبرز الأعمال الدرامية مثل "آدم"، "مع سبق الإصرار"، "حكاية حياة"، "الأسطورة"، "جعفر العمدة"، "إش إش"، و"سيد الناس".