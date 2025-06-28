بعد 15 عاماً من الغياب.. تيسير فهمي تكشف حقيقة اعتزالها الفن

وقالت في تصريحات إعلامية:
"أنا لست لاعب كرة لأعلن اعتزالي، لكنني شعرت أنني قدمت ما يكفي، وإذا عُرض عليّ عمل جيد لن أرفض".
وأشارت إلى أن العمر والشكل قد يشكلان عائقًا في بعض الأحيان، لكن ذلك لا يمنع عودتها إذا توفرت الفرصة المناسبة.
تُعد تيسير فهمي واحدة من نجمات الثمانينيات والتسعينيات، وقد قدمت أعمالاً بارزة مثل: رأفت الهجان، قصر الشوق، الليلة الموعودة، لا تقتلوا الحب، التوت والنبوت، وكان آخر ظهور درامي لها في مسلسل "بفعل فاعل" عام 2010.
على الصعيد الشخصي، خاضت تيسير تجربتي زواج، الأولى من سمير حجازي الذي تُوفي في حادث سير، والثانية من رجل الأعمال الأمريكي أحمد أبو بكر بعد قصة حب استمرت عامًا.
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