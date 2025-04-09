بعد 15 عاما من الغياب.. مصطفى شعبان يعود إلى السينما بفيلم جديد

وفي تصريحات لوسائل إعلام، أعلن مصطفى شعبان عن تحضيراته لفيلم جديد، حيث تعاقد مع شركة "سينرجي" لتكون الشركة المنتجة للفيلم الذي سيحمل بطولته المطلقة. ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في الأيام القليلة المقبلة.
وقد حقق مسلسل "حكيم باشا" نجاحًا لافتًا في موسم دراما رمضان الماضي، حيث جذب أنظار الجمهور والنقاد بفضل الإثارة والصراعات العائلية في عالم تجارة الآثار. وشارك في المسلسل عدد من النجوم إلى جانب مصطفى شعبان، مثل دينا فؤاد، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وأحمد صيام، ومنذر رياحنة.
أما على صعيد السينما، فإن آخر أعمال مصطفى شعبان كان فيلم "الوتر"، الذي عُرض في عام 2010. الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج مجدي الهواري، وشارك في بطولته غادة عادل، وأروى جودة، وسوسن بدر، وأحمد السعدني، وأشرف زكي، وفاطمة ناصر، ومحمد محمود.
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