بعد 16 عاماً.. مذيعة شهيرة تودّع شاشة الـ LBCI

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تنتقل بوخزام إلى الدوحة خلال منتصف تموز الجاري، حيث ستقيم وتعمل في المقر الرئيسي للشبكة، وتتولى تقديم نشرات الأخبار من استوديوهات القناة.
يُذكر أن بوخزام أمضت نحو 16 عاماً في LBCI، وغطّت خلالها العديد من الأحداث المفصلية.
-
أخبار متعلقة
-
تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ضد طبيب بسبب استغلال صورها
-
نادين الراسي ترد على منتقدي عمرها بعد وصفها بـ "العجوزة" - فيديو
-
الشامي يطرح أغنيته الجديدة 'بي بي' ضمن ألبوم هويّة - فيديو
-
فيلم "مايكل" يتجاوز المليار دولار ويحطم أرقام أفلام السيرة الذاتية
-
ممثلة تركية تدخل القفص الذهبي بعد قصة حب استمرت عامين - فيديو
-
تعليق هند صبري على كليب هيفاء وهبي يلفت الأنظار
-
هبة السيسي تعلن تطورات حالتها الصحية بعد العلاج الكيماوي - صورة
-
بعد جلطة دماغية.. وفاة نجمة شهيرة من مارفل