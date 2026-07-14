بعد 16 عاماً.. مذيعة شهيرة تودّع شاشة الـ LBCI

08:16 ص

الوكيل الإخباري- تستعد الإعلامية اللبنانية في قناة LBCI ديانا بوخزام لمغادرة القناة و الانضمام إلى قناة الجزيرة، وفق ما أوردته صحيفة "الأخبار". اضافة اعلان





وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تنتقل بوخزام إلى الدوحة خلال منتصف تموز الجاري، حيث ستقيم وتعمل في المقر الرئيسي للشبكة، وتتولى تقديم نشرات الأخبار من استوديوهات القناة.



يُذكر أن بوخزام أمضت نحو 16 عاماً في LBCI، وغطّت خلالها العديد من الأحداث المفصلية.





