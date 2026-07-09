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بعد 20 عامًا.. إعلامية وكاتبة تعلن عودتها إلى التلفزيون - فيديو

ثق
فجر السعيد
 
الخميس، 09-07-2026 08:25 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد عن أحدث أعمالها الدرامية "حب وحرب"، الذي يمثل عودتها إلى التلفزيون بعد غياب استمر نحو 20 عامًا.

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وأوضحت أن المسلسل الاجتماعي الخليجي، المكوّن من 10 حلقات، يروي قصة إنسانية معاصرة تدور أحداثها خلال 40 يومًا استثنائيًا، تختبر فيها الحرب العلاقات الإنسانية، بينما يمنح الحب أبطاله القدرة على الصمود والاستمرار.


وأكدت السعيد أن العمل لا يتناول الحرب بحد ذاتها، بل يسلط الضوء على الإنسان وكيف يواصل الحياة رغم آثارها، مشيرة إلى أن بعض قصص الحب تولد حتى في أصعب الظروف.

 

 
 


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