بعد 20 عامًا.. إعلامية وكاتبة تعلن عودتها إلى التلفزيون - فيديو

وأوضحت أن المسلسل الاجتماعي الخليجي، المكوّن من 10 حلقات، يروي قصة إنسانية معاصرة تدور أحداثها خلال 40 يومًا استثنائيًا، تختبر فيها الحرب العلاقات الإنسانية، بينما يمنح الحب أبطاله القدرة على الصمود والاستمرار.
وأكدت السعيد أن العمل لا يتناول الحرب بحد ذاتها، بل يسلط الضوء على الإنسان وكيف يواصل الحياة رغم آثارها، مشيرة إلى أن بعض قصص الحب تولد حتى في أصعب الظروف.
-
أخبار متعلقة
-
أحمد العوضي يستجيب لطلب سيدة مسنة في موقف إنساني مؤثر - فيديو
-
دخلت في غيبوبة استمرت 73 يوماً.. وفاة ابنة فنان عربي شهير
-
تامر عاشور يقترب من طرح ألبومه الجديد في صيف 2026
-
إصابة مفاجئة في العين تثير القلق حول عودة فنان مصري للشاشة
-
ناهد الحلبي توجه رسالة مؤثرة لحفيدتها هيا مرعشلي - فيديو
-
بعد 7 سنوات زواج.. دنيز بايسال تفاجئ جمهورها بدعوى طلاق ضد زوجها
-
بعد الإفراج عنه.. فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره
-
رامي صبري يدخل عالم الموضة ببراند مستوحى من "القمر" - صور