الخميس 2026-04-30 09:44 ص

بعد 21 عاما.. شيرين عبد الوهاب تستعد لمشروع غنائي مع بهاء سلطان

شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان
 
الوكيل الإخباري-   تشهد الساحة الغنائية في مصر حركة لافتة مع عودة شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الفني، حيث تتحضّر لإطلاق عملٍ ثنائي يجمعها بـ بهاء سلطان.اضافة اعلان



ويستحضر هذا التعاون تجربتهما السابقة قبل نحو 21 عامًا في أغنية وبناقص.

وفي التفاصيل، كشف مدير أعمال شيرين، ناصر بجاتو، أن العمل لا يزال في مرحلة التحضير، مع تنسيق جارٍ مع عزيز الشافعي، الذي يتولى كتابة الكلمات وتلحينها، بهدف بلورة الشكل النهائي قبل تسجيله وطرحه قريبًا.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة عودة متكاملة تعتمدها شيرين، تقوم على إصدار أغنيات منفردة إلى جانب استئناف حفلاتها والتواصل المباشر مع الجمهور.

وفي هذا الإطار، تستعد لإحياء حفل ضخم في 7 آب المقبل في الساحل الشمالي، تحديدًا في منطقة جولف بورتو مارينا بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتبعه برنامج حفلات يعيدها تدريجيًا إلى المسرح بعد فترة غياب.

وكانت شيرين قد استهلّت عودتها بأغنية الحضن شوك، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس توما، حيث حققت انتشارًا واسعًا عبر يوتيوب وتصدّرت قوائم الاستماع، في مؤشر واضح على قدرتها على استعادة موقعها بسرعة في صدارة المشهد الغنائي.

ويرى نقاد موسيقيون في مصر أن هذه العودة، بما تحمله من زخم إنتاجي وتعاونات مرتقبة، تعكس محاولة جدية لإعادة تثبيت حضور شيرين الفني، مستفيدة من قاعدة جماهيرية كبيرة وخبرة تراكمية قد تمنح أعمالها المقبلة وزنًا إضافيًا في سوق يشهد منافسة متسارعة. 
 
 


عباس النوري

فن ومشاهير عباس النوري يعلق على جدل شارة مسلسل "مطبخ المدينة"

الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"

عربي ودولي الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"

أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد 300 يوم

عربي ودولي أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد 300 يوم

منوعات اتخذوا أخطر قراراتكم في هذا التوقيت فقط

تثبيت الحكم بالسجن المؤبد في قضية هزّت نيوزيلندا والعالم بأكمله

عربي ودولي تثبيت الحكم بالسجن المؤبد في قضية هزّت نيوزيلندا والعالم بأكمله

انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله

منوعات انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله في كردستان العراق

تكشف الفتحات الصغيرة أسفل علبة سماعات AirPods Pro عن توجه متزايد لدى شركة أبل نحو دمج وظائف تقنية داخل تفاصيل تصميمية دقيقة. ويثير تصميم علبة سماعات AirPods Pro تساؤلات لدى العديد من المستخدمين، خاصة

تكنولوجيا ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها

تكنولوجيا واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات



 
 






