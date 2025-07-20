بعد 22 عاماً من طرحها.. مؤلف أغنية "أخاصمك آه" يلاحق نانسي عجرم قضائياً!

الوكيل الإخباري- أعلن الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متهماً إيّاها ببيع حقوق أغنية "أخاصمك آه" لشركة ديجيتال دون وجه حق، حسب تأكيده.

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وأوضح مؤلف أغنية "أخاصمك آه" في منشور شاركه عبر حسابه على "فيسبوك"، أن ملكية الأغنية وحقوقها الأدبية تشمل نصيبه وورثة الملحن الراحل محمد سعد، الذي رحل شاباً متأثراً بسرطان الدم، تاركاً خلفه ابناً من حقه مقاضاة الشركة والفنانة سوياً لاسترداد حق والده.



من ناحية أخرى، كان فوزي إبراهيم قد كشف قبل سنوات في تصريحات إعلامية أن "أخاصمك آه" رُفضت في البداية من الفنانة إلين خلف أثناء تحضير ألبومها "لو عندك كلام" عام 2002.



وأشار حينها إلى أن مدير أعمالها في ذلك الوقت، جيجي لامارا، اقترح تقديم الأغنية لصوت جديد هو نانسي عجرم، رغم تردده وقتها بسبب رغبته في منحها لفنانة معروفة، قبل أن يقتنع في النهاية ويسلمها لنانسي، التي صنعت بها انطلاقتها الجماهيرية عام 2003.



الجدير بالذكر أن نانسي عجرم ظهرت قبل ساعات وهي ترقص مع النجمة التركية هاندا أرتشيل على أنغام عدد من أغنياتها المبهجة، إلى جانب "أخاصمك آه"، خلال حفل زفاف سيليو صعب، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي أُقيم في بكركي شمال لبنان، بحضور البطريرك الماروني، والسيدة الأولى نعمت عون، ونخبة من الشخصيات.



وانتشر المقطع سريعاً عبر مواقع التواصل، وسط تفاعل واسع اعتبر الأغنية، التي طُرحت قبل 23 عاماً، جزءاً من أجواء الفرح الفاخر الذي شهده الحفل الأسطوري.